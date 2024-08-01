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«Боруссия» Дортмунд объявила о трансфере Гросса официально

01 Августа 2024 • 11:31 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» официально объявила о трансфере полузащитника Паскаля Гросса из английского «Брайтона». Опытный немец подписал с командой Нури Шахина контракт, который рассчитан до 2026 года.

«Боруссия» пыталась подписать 33-летнего Гросса уже несколько месяцев, но команде лишь недавно удалось договориться о сумме компенсации с «Брайтоном». «Шмели» заплатили за полузащитника в районе 10 миллионов евро.

Гросс ранее выступал в Бундеслиге за «Ингольштадт» и «Хоффенхайм». В последнем розыгрыше Английской премьер-лиги полузащитник записал на свой актив 4 гола и 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Брайтон Паскаль Гросс трансферы футбола - лето 2024 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги
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