Дортмундская «Боруссия» официально объявила о трансфере полузащитника Паскаля Гросса из английского «Брайтона». Опытный немец подписал с командой Нури Шахина контракт, который рассчитан до 2026 года.

«Боруссия» пыталась подписать 33-летнего Гросса уже несколько месяцев, но команде лишь недавно удалось договориться о сумме компенсации с «Брайтоном». «Шмели» заплатили за полузащитника в районе 10 миллионов евро.

Гросс ранее выступал в Бундеслиге за «Ингольштадт» и «Хоффенхайм». В последнем розыгрыше Английской премьер-лиги полузащитник записал на свой актив 4 гола и 10 результативных передач.