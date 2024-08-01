Тен Хаг оценил победу «Манчестер Юнайтед»

«Команда показала хорошую игру, я доволен парнями. В стартовом отрезке мы испытывали проблемы с контролем мяча, из-за чего соперник забил гол. Подобное не должно происходить. После этого мы взяли игру под контроль и сравняли счет. Мы забили три отличных гола», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба «красных дьяволов».