Тен Хаг оценил победу «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе над севильским «Бетисом» в товарищеской встрече. Манкунианцы выиграли со счетом 3:2.
«Команда показала хорошую игру, я доволен парнями. В стартовом отрезке мы испытывали проблемы с контролем мяча, из-за чего соперник забил гол. Подобное не должно происходить. После этого мы взяли игру под контроль и сравняли счет. Мы забили три отличных гола», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба «красных дьяволов».
Следующий поединок «красные дьяволы» проведут против «Ливерпуля». Спарринг пройдет 4 августа.
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