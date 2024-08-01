Мареска: «Фернандес по форме находится на шаг позади остальных»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска признал, что полузащитник Энцо Фернандес ещё не набрал свою оптимальную форму после возвращения в расположение команды после Кубка Америки.

«Вы могли заметить, что Фернандес по форме находится на шаг позади остальных. Если говорить о физических кондициях, он действовал немного медленно. Энцо провёл всего одну или две тренировки с нами. 45 минут в матче с «Америкой» стали для него очередной тренировкой», – сказал Мареска на пресс-конференции.

Напомним, в январе 2023 года «Челси» заплатил за Фернандеса 121 миллион евро лиссабонской «Бенфике».