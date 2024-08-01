Тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Арсеналом»

«Побеждать хочется всегда. Это нормальное желание. Вы всегда хотите выиграть, делаете все для победы. Стоит признать, что во второй половине нам было нелегко, соперник хорошо давил и прессинговал. Но мы отлично оборонялись, поэтому не думаю, что у «канониров» были очень опасные моменты после перерыва», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба клуба.