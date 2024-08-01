Травма Йоро может заставить «Манчестер Юнайтед» ускориться в сделке по де Лигту

«Манчестер Юнайтед» всё ещё рассчитывает заполучить центрального защитника мюнхенской «Баварии» Маттейса де Лигта. По информации от The Telegraph, недавняя травма новичка Лени Йоро может заставить манкунианцев ускориться в сделке по де Лигту и пойти навстречу «Баварии». Напомним, Йоро из-за травмы пропустит около трёх месяцев.

Ранее сообщалось, что «Бавария» требует за де Лигта 60 миллионов евро компенсации, но «Манчестер Юнайтед» хочет заплатить за нидерландца меньше. Сам центральный защитник открыт к переходу в команду, которую тренирует его старый знакомый по амстердамскому «Аяксу» Эрик тен Хаг.