Мареска отметил прогресс «Челси»

Новый главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Америкой» (3:0) в товарищеской встрече.
«Я доволен победой. Результат всегда очень важен для меня. Но в данный момент нам нужно проанализировать свою игру и понять, как ее улучшить. Глядя на этот матч, могу сказать, что мы продолжает прогрессировать», - передает слова специалиста Football London.
Напомним, что в прошлом сезоне Английской премьер-лиги «пенсионеры» финишировали на шестом месте. В следующем поединке «Челси» встретится с другим представителем АПЛ – «Манчестер Сити».
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