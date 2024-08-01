Артета подвёл итоги матча «Арсенал» - «Ливерпуль»

«Это был боевой спарринг. «Арсенал» отлично начал встречу и мог вести 2:0 к восьмой минуте. Затем произошел эпизод, после которого игра изменилась. Но мои подопечные приложили максимум усилий. После перерыва мы доминировали и заслуживали большего. Мы недовольны результатом, ведь хотим побеждать», - передает слова испанского тренера пресс-служба лондонского клуба.