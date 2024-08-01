«Манчестер Юнайтед» потерял Хёйлунна

Очередная плохая новость поступила из расположения «Манчестер Юнайтед». Основной нападающий «красных дьяволов» Расмус Хёйлунн пропустит старт нового сезона из-за повреждения, которое он получил в товарищеской игре с лондонским «Арсеналом» (1:2).

У датского форварда выявлены проблемы с подколенным сухожилием. Ожидается, что процесс восстановления нападающего займет порядка шести недель. Ранее на два месяца из-за травмы выбыл новичок команды – французский защитник Лени Йоро.

Напомним, что в первом туре Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе сыграет против лондонского «Фулхэма». Встреча состоится в пятницу, 16 августа.