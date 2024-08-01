Галлахер ответил на предложение «Челси»

Лондонский «Челси» сделал полузащитнику Конору Галлахеру улучшенное предложение, однако футболист ответил отказом. Об этом рапортуют журналисты The Athletic.

Согласно сведениям источника, «пенсионеры» предлагали игроку трудовое соглашение по схеме «2+1» с увеличением заработной платы. Однако Галлахер решил отказаться от такого варианта. Срок действующего контракта футболиста с «Челси» рассчитан до середины следующего года.

Ранее в прессе сообщалось, что Конор близок к переходу в мадридский «Атлетико». Сумма сделки оценивается в 35-40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Галлахер провел 37 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.