Плохие новости для «Манчестер Юнайтед»: новичок Йоро надолго выбыл из-за травмы

Новичок «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро получил травму в товарищеской встрече с лондонским «Арсеналом». Как сообщает инсайдер Джеймс Дакер, французский футболист рискует пропустить около двух месяцев. У игрока диагностирован перелом плюсневой кости.

Напомним, что манкунианцы приобрели Йоро у французского «Лилля» за большие деньги. «Красные дьяволы» заплатили 62 миллиона евро. Еще восемь миллионов прописаны в качестве бонусных выплат.

«Манчестер Юнайтед» стартует в новом розыгрыше Английской премьер-лиги домашним поединком против лондонского «Фулхэма». Встреча состоится в пятницу, 16 августа, на стадионе «Олд Траффорд».