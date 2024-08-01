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«Манчестер Юнайтед» победил «Бетис» в матче с пятью голами

01 Августа 2024 • 08:02 Комментировать

В США состоялся товарищеский поединок между «Манчестер Юнайтед» и испанским «Бетисом». Встреча получилась богатой на голы и завершилась победой «красных дьяволов» со счетом 3:2.

В составе «красных дьяволов» забитыми мячами отметились Каземиро, Маркус Рэшфорд и Амад Диалло. За севильскую команду забивали Диего Льоренте и Икер Лосада.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» провально выступил в прошлом сезоне Английской премьер-лиги. Подопечные Эрика тен Хага финишировали лишь на восьмом месте в таблице. Манкунианцы смогли скрасить неудачный сезон победой в Кубке Англии, одолев в финале «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Манчестер Юнайтед
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