Названа сумма трансфера Мерино в «Арсенал»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Мерино близок к переезду на туманный Альбион, где в его трансфере заинтересован лондонский «Арсенал».

Согласно сведениям журналиста Фабрицио Романо, стороны близки к оформлению сделки. Переход испанского футболиста обойдется «канонирам» в 30 миллионов евро. Также в соглашении будут прописаны бонусные выплаты. С самим игроком «Арсенал» договорился о личном контракте.

В прошлом сезоне Мерино поучаствовал в 58 поединках во всех турнирах. Полузащитник записал на свой счет десять забитых мячей и шесть голевых передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.