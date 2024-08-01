Гол Салаха помог «Ливерпулю» победить «Арсенал»

В США состоялся контрольный поединок двух английских топ-клубов – «Ливерпуль» встречался с лондонским «Арсеналом». Победу в матче, который прошел на стадионе в Филадельфии, одержали мерсисайдцы со счетом 2:1.

В составе «Ливерпуля» забитыми мячами отметились Фабиу Карвалью и Мохамед Салах. Оба раза партнерам ассистировал полузащитник Харви Эллиот. Единственный гол за «канониров» забил форвард Кай Хаверц.

Напомним, что в предыдущем товарищеском поединке подопечные Арне Слота переиграли севильский «Бетис» со счетом 1:0. Команда Микеля Артеты, в свою очередь, оказалась сильнее «Манчестер Юнайтед» (2:1).