«Астон Вилла» близка к согласованию контракта с Фелишем

Нападающий «Атлетико» Мадрид Жоау Фелиш может продолжить карьеру в «Астон Вилле».

Как сообщает Topskills Sports UK, «Астон Вилла» практически договорилась с 24-летним португальцем по условиям личного контракта.

По данным источника, «Атлетико» не готов отпускать Фелиша менее чем за 40 миллионов евро. Клубы продолжают вести переговоры, подытожил источник.

Прошлый сезон Фелиш провел в аренде в «Барселоне». В составе каталонского клуба он появился на поле в 44 матчах во всех турнирах, забил десять мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Фелиша в 30 млн евро.