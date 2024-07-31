«Челси» потратил на вратарей 190 миллионов евро за шесть лет

Удивительным фактом делится «Английский акцент». Лондонский «Челси» недавно оформил сделку по датскому голкиперу Филипу Йоргенсену. «Синие» заплатили «Вильярреалу» за него 21 млн фунтов стерлингов, по текущему курсу это почти 25 млн евро.

Удивительно, но за последние шесть лет «Челси» суммарно потратил на голкиперов чуть больше 160 млн фунтов, а в евро это порядка 190 млн. Самым дорогим вливанием во вратарскую позицию стал покупка голкипера Кепы, он обошёлся лондонцам несколько лет назад в более чем 80 млн.

Новый сезон «Челси» начнёт домашним поединком против «Манчестер Сити» в первом туре АПЛ.