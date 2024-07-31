Входивший в тренерский штаб главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага Стив Макларен возглавил национальную сборную Ямайки. О назначении специалиста объявила Федерация футбола Ямайки.

Напомним, что Макларен был ассистентом тен Хага с 2022 года. На протяжении тренерской карьеры 63-летний специалист успел поработать в сборной Англии, дважды в «Твенте», «Ноттингем Форест», «Ньюкасле» и других клубах. Кстати, именно Макларен руководил сборной Англии на провальном отборе на Евро-2008 и при нём англичане уступили в знаменитом матче сборной России (1:2).

Сборная Ямайки находится на 57-м месте рейтинга ФИФА и входит в КОНКАКАФ.