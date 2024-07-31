Вингер «Лидса» Крисенсио Саммервилль продолжит карьеру в «Вест Хэме». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, трансфер 22-летнего футболиста обойдется «молотобойцам» почти в 30 миллионов евро.

Утверждается, что Саммервилль согласовал долгосрочный контракт с клубом Премьер-лиги.

В прошлом сезоне нидерландец принял участие в 49 матчах с учетом всех турниров, забил 21 мяч и записал на свой счет десять результативных передач.

Действующий контракт Саммервилля с «Лидсом» рассчитан до 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 20 миллионов евро.