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«Вест Хэм» согласовал трансфер самого дорогого игрока «Лидса» слухи

31 Июля 2024 • 23:21 Комментировать
Вест Хэм
...
Астон Вилла
17.08 19:30

Вингер «Лидса» Крисенсио Саммервилль продолжит карьеру в «Вест Хэме». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, трансфер 22-летнего футболиста обойдется «молотобойцам» почти в 30 миллионов евро.

Утверждается, что Саммервилль согласовал долгосрочный контракт с клубом Премьер-лиги.

В прошлом сезоне нидерландец принял участие в 49 матчах с учетом всех турниров, забил 21 мяч и записал на свой счет десять результативных передач.

Действующий контракт Саммервилля с «Лидсом» рассчитан до 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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