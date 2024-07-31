Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Лестера» Келечи Ихеначо продолжит свою карьеру в Испании.

«Севилья» на своих страницах сообщила о заключении контракта с футболистом. Соглашение будет действовать два года, также в трудовом договоре есть опция продления контракта ещё на один сезон.

Последним клубом нигерийского форварда был «Лестер». За «лис» игрок провёл 232 матча, в которых 61 раз поразил ворота соперников и сделал 34 ассиста на партнёров. С 1 июля этого года Ихеначо был в статусе свободного агента.

«Севилья» по итогам прошлого сезона финишировала в Примере на 14-м месте и не попала в еврокубки.