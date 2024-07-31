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Нкетиа улучшил предложение по футболисту «Арсенала»

31 Июля 2024 • 20:26 Комментировать (1)

Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Как передаёт The Athletic, в своих рядах 25-летнего форварда хочет видеть «Марсель». Ранее была информация, что французский клуб договорился с футболистом об условиях личного контракта. Сейчас источник сообщает, что «Марсель» улучшил своё предложение «Арсеналу» - клуб готов заплатить за нападающего 20 миллионов евро, переговоры находятся в активной фазе. В случае, если Нкетиа перейдёт в «Марсель», его контракт с клубом будет рассчитан до 2029 года.

В прошлом сезоне форвард в 27 матчах АПЛ появлялся на поле и пять раз поразил ворота соперников.

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Евро-Футбол.Ру,
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tricoshka8
31 Июля 2024 в 21:00
Редакторы, позориться не надоело? Как шаражка какая-то ведете себя.
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