Маунт озвучил цели «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт высказался насчёт перспектив и целей команды.

«Мы знаем, на что мы способны как команда. Думаю, мы показали это в конце прошлого сезона. У нас определённо есть команда, которая может выигрывать трофеи, и это самое главное. Мы продолжим пытаться делать это, ведь мы в «Манчестер Юнайтед». Нам нужно задрать планку как можно выше. Пришло время проявить себя, но мы готовы. Как можно больше побед, как можно больше трофеев – это цель всей нашей команды. Мы определённо на одной волне», - сказал Маунт пресс-службе клуба.

Ближайший шанс выиграть трофей у «Манчестер Юнайтед» будет 10 августа. В этот день команда Эрика тен Хага сыграет против «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии.