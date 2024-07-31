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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

АПЛ объявила о санкциях в отношении «Манчестер Сити» официально

31 Июля 2024 • 18:20 Комментировать

На официальном сайте Английской премьер-лиги появилась информация о санкциях в отношении «Манчестер Сити». Клуб признал, что в сезонах 2022/2023 и 2023/2024 нарушал правила, касающееся обязательств по началу первого и второго тайма. «Горожане» выходили из раздевалки с задержкой.

В итоге АПЛ и «Манчестер Сити» заключили соглашение, в котором прописаны санкции виде штрафов за 14 таких нарушений. В сумме «горожане» заплатят  2,09 миллиона фунтов. Самый крупный из списка штрафов – 200 тысяч.

Добавим, что в начале 2023 года Премьер-лига обвинила «Манчестер Сити» в 115 финансовых нарушениях, но дело до сих пор рассматривается.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити АПЛ
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