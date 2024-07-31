На официальном сайте Английской премьер-лиги появилась информация о санкциях в отношении «Манчестер Сити». Клуб признал, что в сезонах 2022/2023 и 2023/2024 нарушал правила, касающееся обязательств по началу первого и второго тайма. «Горожане» выходили из раздевалки с задержкой.

В итоге АПЛ и «Манчестер Сити» заключили соглашение, в котором прописаны санкции виде штрафов за 14 таких нарушений. В сумме «горожане» заплатят 2,09 миллиона фунтов. Самый крупный из списка штрафов – 200 тысяч.

Добавим, что в начале 2023 года Премьер-лига обвинила «Манчестер Сити» в 115 финансовых нарушениях, но дело до сих пор рассматривается.