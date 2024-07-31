Полузащитник «Челси» Конор Галлахер близок к переходу в «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «Атлетико» и «Челси» близки к согласованию трансфера 24-летнего хавбека. Утверждается, что клубам хватило 24 часа, чтобы закрыть практически все вопросы, сейчас сторонам осталось уладить последние детали.

Покупка Галлахера обойдется «Атлетико» примерно в 35-40 миллионов евро. При этом источник отметил, что последнее слово будет за самими игроком.

В прошлом сезоне Галлахер провел 50 матчей с учетом всех турниров, забил семь мячей и сделал девять результативных передач.