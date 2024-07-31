«Барселона» сделала новое предложение по Канселу – известны подробности

«Барселона» не отказывается от возможности вернуть Жоау Канселу, выступавшего за клуб в прошлом сезоне в аренде. Как сообщает Daily Star, каталонцы сделали «Манчестер Сити» новое предложение.

Речь идёт об аренде за 7 миллионов фунтов (примерно 8,3 миллиона евро) с опцией обязательного выкупа следующим летом за 18 миллионов фунтов (примерно 21,3 миллиона евро).

В то же время отмечается, что 30-летний Канселу ради «Барселоны» готов пойти на сокращение заработной платы.

Стоит сказать, что действующий контракт Жоау Канселу с «Манчестер Сити» рассчитан до завершения сезона 2026/2027.