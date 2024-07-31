Гвардиола обратился с просьбой к Эдерсону

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном уходе из клуба голкипера Эдерсона. Слухи продолжают связывать 30-летнего бразильца с переездом в Саудовскую Аравию.

Гвардиола публично попросил Эдерсона поскорее принять решение по своему будущему.

«Я хотел бы, чтобы Эдерсон определил своё будущее как можно скорее. Я лишь надеюсь, что он останется с нами. Он человек, который мне нравится, и который мне нужен. Но если он уйдёт, то со всей болью в сердце я пойму это», - слова Гвардиолы приводит журналист Фред Калдейра.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Эдерсона в 35 миллионов евро.