Клопп высказался о будущем

После ухода с поста главного тренера «Ливерпуля» Юрген Клопп решил взять творческий отпуск. Немец уже подтвердил, что не собирается прерывать этот отпуск ради сборной Англии. На сегодняшний день Клопп вообще не уверен, что будет тренировать в будущем.

«Я буду работать над чем-нибудь. Я ещё слишком молод, чтобы просто играть в падель и проводить время с внуками. Будет ли это снова тренерская работа? Сейчас я это исключаю. Посмотрим, как всё будет выглядеть через несколько месяцев. Сейчас ничего не происходит», - цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, что Юрген Клопп тренировал «Ливерпуль» в 2015-2024 годах.