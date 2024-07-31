Клопп ответил на вопрос о работе со сборной Англии

Известный немецкий тренер Юрген Клопп ответил на вопрос о своём будущем. Немец подчеркнул, что он не собирается прерывать творческий отпуск, в который отправился после ухода из «Ливерпуля».

«Предлагали ли мне что-то? Вообще ничего. Ни клубы, ни сборные. Возможно, кто-то меня плохо расслышал?» - сказал Клопп, ссылаясь на своё решение взять паузу в карьере.

«Сборная Англии? Это была бы самая главная потеря лица в истории футбола, если бы я сказал: «Для вас я сделаю исключение», - цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, что Юрген Клопп отработал на должности главного тренера «Ливерпуля» почти девять лет. Теперь немец набирается сил.