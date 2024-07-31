Йоро заметили на костылях

В социальных сетях появились фотографии защитника «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро, получившего травму в недавнем товарищеском матче против «Арсенала». На кадрах видно, что Йоро идёт на костылях и в защитном ботинке. В общем, фанаты «красных дьяволов» явно могут быть расстроены – всё выглядит так, будто восстановление не будет быстрым.

Лени Йоро только недавно перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Лилля». В прессе писали о том, что гранд Премьер-лиги заплатил за защитника большие деньги – 62 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг расстроен, поскольку Лени Йоро может пропустить немало времени.