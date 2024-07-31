Рэшфорд назвал цели на будущее

Маркус Рэшфорд провёл слабый сезон и пропустил чемпионат Европы. Впрочем, нападающий «Манчестер Юнайтед» с оптимизмом смотрит в будущее.

«Думаю, с возрастом мечты меняются. Сначала речь шла просто о том, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед». Когда ты попал в команду, хочется побеждать. Теперь я мечтаю о завоевании больших трофеев. Я хочу выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, нам это удастся это сделать», - сказал Рэшфорд пресс-службе клуба.

Первый официальный матч нового сезона «Манчестер Юнайтед» проведёт 10 августа – против «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии.