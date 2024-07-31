Из «Ливерпуля» хочет уйти защитник

Состав «Ливерпуля» на сезон 2024/2025 ещё не сформирован. Как сообщает на своих страницах Daily Mail, из мерсисайдского клуба хочет уйти защитник Джо Гомес. 27-летний футболист рассчитывает оказаться в команде, где он будет получать больше игрового времени. Этим летом Гомес мог перейти в «Ньюкасл», но сделка в итоге сорвалась. Теперь защитник будет ждать других вариантов.

Отмечается, что если Гомес уедет, то «Ливерпуль» может подписать нового футболиста в центр обороны.

Стоит добавить, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джо Гомеса в 28 миллионов евро.