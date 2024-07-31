Альварес: «Я видел, что сказал Гвардиола»

Нападающий Хулиан Альварес ранее говорил о желании получать в «Манчестер Сити» больше игрового времени в больших матчах. Хосеп Гвардиола после этого допустил уход аргентинца из команды. Теперь Альварес дал новый комментарий – уже по поводу слов испанского специалиста.

«Да, я видел, что сказал Пеп. Я не говорил чего-то плохого или ненормального. Я всегда говорил, что счастлив в «Манчестер Сити». Но оценивать ситуацию после каждого сезона – это нормально. Вот и всё», - цитирует Альвареса журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

По данным прессы, в подписании 24-летнего Хулиана Альвареса заинтересован мадридский «Атлетико».