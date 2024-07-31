«Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым

В ночь со вторника на среду, если говорить о европейском времени, товарищеский матч проводили «Манчестер Сити» и «Барселона». Эрлинг Холанн и Роберт Левандовски обменялись футболками, и соответствующее фото было опубликовано в социальных сетях.

В комментариях к фото фанаты начали отмечать тот факт, что Холанн и Левандовски не сумели выиграть «Золотой мяч» в 2023 и 2021 годах соответственно. В обоих случаях награда доставалась Лионелю Месси.

«Угадайте, кто это? Две жертвы одного и того же грабителя», - написал один из фанатов.

«У обоих украли «Золотой мяч», - написал другой болельщик.

Только эти два комментария собрали почти 7 тысяч «лайков». А таких комментариев ниже под фото ещё очень много.