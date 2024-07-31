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«Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым

31 Июля 2024 • 13:33 Комментировать (2)

В ночь со вторника на среду, если говорить о европейском времени, товарищеский матч проводили «Манчестер Сити» и «Барселона». Эрлинг Холанн и Роберт Левандовски обменялись футболками, и соответствующее фото было опубликовано в социальных сетях.

В комментариях к фото фанаты начали отмечать тот факт, что Холанн и Левандовски не сумели выиграть «Золотой мяч» в 2023 и 2021 годах соответственно. В обоих случаях награда доставалась Лионелю Месси.

«Угадайте, кто это? Две жертвы одного и того же грабителя», - написал один из фанатов.

«У обоих украли «Золотой мяч», - написал другой болельщик.

Только эти два комментария собрали почти 7 тысяч «лайков». А таких комментариев ниже под фото ещё очень много.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Манчестер Сити Роберт Левандовски Эрлинг Холанн ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсафобия
31 Июля 2024 в 13:40
Как Месси украл ЗМ в 2023-м году? Он же тащил сборную в ЧМ и выиграл лучшего турнира истории футбола. А Холанд в том году выиграл ЛЧ и без голов на финале и полуфинале?
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