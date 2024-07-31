«Твоя жена меня убьёт!» Гвардиола встал на колено и выполнил необычную просьбу фаната

«Манчестер Сити» проводит тур в США в рамках подготовки к следующему сезону. Один из футбольных фанатов пришёл посмотреть на «горожан» с плакатом. На нём была написана просьба к Хосепу Гвардиоле. Мужчина хотел, чтобы испанский тренер расписался на его ноге, чтобы он потом сделал аналогичную татуировку.

Гвардиола подошёл к мужчине, хотя не горел желанием ставить автограф на ноге, ссылаясь на жену болельщика.

- Твоя жена меня убьёт! – сказал Гвардиола.

- Она знает, что я люблю тебя сильнее, чем её, - пошутил фанат.

В итоге Гвардиола встал на колено и всё-таки поставил подпись на ноге мужчины.