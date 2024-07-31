Флик: Хочу пойти путём Гвардиолы!

В ночь со вторника на среду «Барселона» и «Манчестер Сити» проводили товарищеский матч. Команды сыграли вничью 2:2, после чего каталонцы вяли верх по пенальти. После игры главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик признался, что он хочет взять пример с Хосепа Гвардиолы.

«Здесь, в «Барселоне», мы хотим построить что-то похожее на то, что Хосеп Гвардиола построил в «Манчестер Сити»! Это наш путь», - слова Флика приводит журналист Тони Хуанмарти.

Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» уже восемь лет, и за это время команда выиграла множество трофеев, в частности шесть чемпионских титулов и один трофей Лиги чемпионов.