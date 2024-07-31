«Манчестер Юнайтед» ускориться в сделке по Мазрауи сразу после продажи Уан-Биссаки

«Манчестер Юнайтед» приближается к трансферу правого защитника мюнхенской «Баварии» Нуссера Мазрауи, который ранее выступал под руководством Эрика тен Хага в амстердамском «Аяксе».

По информации от журналиста Sky Sports, как только «Манчестер Юнайтед» продаст Аарона Уан-Биссаку в лондонский «Вест Хэм», манкунианцы ускорятся в сделке по Мазрауи, который уже согласовал условия личного контракта с командой Эрика тен Хага.

Мазрауи в прошлом сезоне провёл 19 матчей в немецкой Бундеслиге, где отметился 3 результативными передачами. 26-летний фуллбек успел провести две кампании в Германии после трансфера из «Аякса».