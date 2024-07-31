«Вест Хэм» нацелился на форварда сборной Германии

Лондонский «Вест Хэм» хочет купить форварда сборной Германии. Речь идёт о Никласе Фюллькруге из дортмундской Боруссии, который нравится главному тренеру «молотобойцев» Хулену Лопетеги.

По информации от Sky Sports, «Вест Хэм» возобновил свой интерес к Фюллькругу. Напомним, «молотобойцы» интересовались опытным немцем ещё прошлым летом, но тогда нападающий перебрался из бременского «Вердера» в дортмундскую «Боруссию».

31-летний Фюллькруг в последнем розыгрыше немецкой Бундеслиги записал на свой актив 12 голов и 8 результативных передач. Также Никлас забил 2 мяча на Евро-2024 в составе сборной Германии, будучи игроком запаса.