«Манчестер Юнайтед» близок к продаже полузащитника

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай может покинуть туманный Альбион и продолжить карьеру в турецком чемпионате. Об этом сообщается в аккаунте deadlinedaylive.

Шотландский полузащитник провел переговоры со стамбульским «Галатасараем» и согласовал трудовое соглашение. Турецкий гранд готов платить футболисту 5,5 миллиона евро в год. Теперь клубам предстоит договориться о сумме перехода.

27-летний футболист защищает цвета «красных дьяволов» с лета 2017 года. Срок действующего контракта между Скоттом и манкунианцами рассчитан до конца июня 2025-го. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.