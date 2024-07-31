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«Манчестер Юнайтед» близок к продаже полузащитника

31 Июля 2024 • 10:34 Комментировать

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай может покинуть туманный Альбион и продолжить карьеру в турецком чемпионате. Об этом сообщается в аккаунте deadlinedaylive.

Шотландский полузащитник провел переговоры со стамбульским «Галатасараем» и согласовал трудовое соглашение. Турецкий гранд готов платить футболисту 5,5 миллиона евро в год. Теперь клубам предстоит договориться о сумме перехода.

27-летний футболист защищает цвета «красных дьяволов» с лета 2017 года. Срок действующего контракта между Скоттом и манкунианцами рассчитан до конца июня 2025-го. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

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Галатасарай Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминай трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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