«Марсель» активно работает над трансфером двух новичков

Французский «Марсель» активно работает над трансфером двух футболистов. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «провансальцы» пытаются купить нападающего лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа и полузащитника миланского «Интера» Валентина Карбони.

Источник сообщает, что трансфер Карбони почти завершён. Стороны согласовали все условия, осталось лишь перепроверить и подписать документы. Что касается Нкетиа, англичанин дал добро на переход, но «Марсель» ещё не согласовал сумму компенсации с «Арсеналом».

«Трансфермаркт» оценивает 19-летнего Карбони в 15 миллионов евро, а 25-летнего Нкетиа – в 30 миллионов.