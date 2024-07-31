«Арсенал» близок к покупке испанского полузащитника

Полузащитник сборной Испании и «Реал Сосьедада» Микель Мерино близок к переезду в Английскую премьер-лигу. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

Согласно сведениям журналиста, «Арсенал» договорился с футболистом о подписании долгосрочного контракта, рассчитанного до лета 2028 года. В ближайшее время лондонский клуб попытается согласовать с «Реал Сосьедадом» условия трансфера.

28-летний полузащитник выступает за испанскую команду с лета 2018 года. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2025-го. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.