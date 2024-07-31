Датский вратарь Филип Йоргенсен продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. 22-летний голкипер присоединился к лондонскому «Челси», об этом рапортует пресс-служба «пенсионеров».

Контракт между голкипером и английским клубом рассчитан до середины 2031 года. Сумма перехода не разглашается, однако, согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, сделка обошлась «Челси» в 24,5 миллиона евро.

Йоргенсен до перехода в лондонский клуб защищал цвета испанского «Вильярреала». В общей сложности вратарь принял участие в 44 поединках «жёлтой субмарины», в семи из которых сохранил свои владения на замке.