«Брайтон» получит за Гросса семь миллионов евро

Стало известно, сколько «Брайтон» получит за своего полузащитника Паскаля Гросса после перехода немца в дортмундскую «Боруссию». По информации инсайдера Фабрицио Романо, «чайки» получат за Паскаля 7 млн евро плюс бонусы.

Клубы оформят переход опытного футболиста уже в ближайшее время, отмечает инсайдер. Почти всё готово к трансферу.

Напомним, что Гросс уже довольно давно в «Брайтоне». 33-летний игрок сборной Германии перешёл в английский клуб ещё в 2017 году. По действующему контракту с «чайками» у него остаётся всего лишь один год.