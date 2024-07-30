«Боруссия» согласовала с «Манчестер Сити» трансфер защитника

Бразильский защитник «Манчестер Сити» Ян Коуто продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клубы устно договорились о трансфере 22-летнего футболиста. Утверждается, что покупка Коуто обойдется «Боруссии» почти в 30 миллионов евро с учетом бонусных выплат. Романо отметил, что уже на этой неделе Коуто пройдет медицинское обследование.

«Манчестер Сити» приобрел защитника в 2020 году за шесть миллионов евро. Однако за четыре года Коуто ни разу не сыграл за основную команду. Три сезона бразилец провел в аренде в «Жироне», а еще один год выступал за португальскую «Брагу».