Молодой защитник Дин Хейсен продолжит карьеру в клубе АПЛ – «Борнмуте». Об этом сообщает пресс-служба «вишен».

Новичок «Борнмута» подписал длительный контракт с клубом на шесть лет. А по информации Transfermarkt, покупатель заплатил «Ювентусу» за игрока 15,2 млн евро.

Хейсену 19 лет, он является уроженцем Амстердама, однако в профессиональный взрослый футбол молодой игрок вышел из академии «Ювентуса». В начале 2024 года отправился в первую аренду в «Рому» за 650 тыс. евро, вернулся в «Юве» из неё спустя полгода. Основное и пока единственное амплуа футболиста – центральный защитник.

«Рома» подписала форварда «Ювентуса» за 30 млн евро