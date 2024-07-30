Ливерпульский «Эвертон» совершил инвестицию в свою линию обороны. За почти 20 млн евро «ириски» приобрели у «Лиона» центрального защитника Джейка О’Брайена, делится портал Transfermarkt. Контракт новичка с «Эвертоном» рассчитан на четыре года.

Футболисту сборной Ирландии 23 года. Уроженец ирландского Корка начал заниматься футболом в «Корк Сити» из родного города, после переехал в академию лондонского «Кристал Пэлас» и долгое время находился в системе «орлов». Летом 2023 года защитник уехал во Францию – «Лион» заплатил за футболиста 1 млн евро, а теперь «ткачи» продают его за сумму в 20 раз больше.