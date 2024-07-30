Романо раскрыл подробности трансфера Смит-Роу в «Фулхэм»

Полузащитник «канониров» Эмил Смит-Роу продолжит карьеру в другом лондонском клубе.

Как пишет на своих страницах инсайдер Фабрицио Романо, новым клубом 23-летнего футболиста станет «Фулхэм». Источник отмечает, что «Арсенал» получит за своего игрока 40 миллионов евро, а с футболистом будет подписан контракт сроком на пять лет. Этот трансфер будет рекордным по своей стоимости для «Фулхэма». Официально о переходе объявят в ближайшее время.

В прошлом сезоне Смит-Роу 19 раз выходил на поле в футболке «Арсенала» и сделал два ассиста на своих партнёров. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 22 миллиона евро.