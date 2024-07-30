Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эльнени обрёл новую команду. Опытный египтянин стал игроком «Аль-Джазиры» из ОАЭ. В новый клуб Мохамед перешёл в статусе свободного агента, подробности о длительности контракта не сообщаются.

Напомним, что по итогу прошлого сезона египтянин покинул лондонский «Арсенал». В составе «канониров» он находился ещё во времена Арсена Венгера. Был даже период, когда он играл вместе с ныне главным тренером «канониров» Микелем Артетой.

Кстати, сейчас 32-летний футболист играет за олимпийскую сборную Египта на футбольном турнире Олимпиады во Франции.