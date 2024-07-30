«Чемоданы собраны»: Артета рассказал, как его впечатлил Калафьори

Накануне «Арсенал» объявил о переходе в свои ряды защитника Рикардо Калафьори. Главный тренер «канониров» Микель Артета ответил на вопрос, что его больше всего впечатлило в итальянце.

«Было здорово, когда я говорил с ним первый или второй раз. Тогда я ещё не знал, сможем ли мы осуществить трансфер. И он чётко сказал: «Дайте мне знать, когда будете готовы, мои чемоданы собраны, я хочу перейти в «Арсенал». Это были его слова. Он сразу выразил решимость, а это важно», - сказал Артета журналистам.

Напомним, что этим летом Рикардо Калафьори выступил за сборную Италии на чемпионате Европы. Команда вылетела уже в 1/8 финала.