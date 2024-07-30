«Арсенал» установил ценник на Ремсдейла

Лондонский «Арсенал» установил ценник на своего голкипера Аарона Ремсдейла, который в прошлом сезоне не был основным. Напомним, англичанин хочет покинуть «канониров» и перейти в команду, где ему гарантируют место в стартовом составе.

Как сообщает Caught Offside, «Арсенал» намерен продать Ремсдейла за 35 миллионов евро. В услугах англичанина в настоящий момент заинтересованы два клуба – «Ноттингем Форест» и «Саутгемптон», но эти команды не намерены платить запрашиваемую сумму. Ситуация может измениться, если «Арсенал» снизит свои требования.

Рамсдейл был в заявке сборной Англии на чемпионате Европы в Германии и взял с командой серебряные медали, но не провёл на поле ни одной минуты.