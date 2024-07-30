Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола восхитился вингером «Барселоны» Ламином Ямалем. По словам топ-тренера, в 17-летнем вундеркинде есть что-то особенное. В то же время Гвардиола предупредил Ямаля о том, что его футбольная карьера не всегда будет складываться гладко.

«У него обязательно будут взлёты и падения. Ямалю важно сохранять уверенность. Впереди у него долгая карьера», - сказал Гвардиола журналистам.

Напомним, что Ламин Ямаль дебютировал за «Барселону» в 15 лет. Ещё до 17-летия вингер успел покорить отметку в 50 матчей за первую команду «сине-гранатовых». На следующий день после своего 17-го дня рождения Ямаль стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. Ламин был признан лучшим молодым игроком турнира.