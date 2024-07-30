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«Не знаю, чем их кормят»: Гвардиола высказался о Ямале

30 Июля 2024 • 15:39 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, удивил ли его Ламин Ямаль. Вингер «Барселоны» был признан лучшим молодым игроком Евро-2024, причём Ямаль только за день до финала отметил 17-й день рождения.

«Это необычно. Родри рассказывает мне прекрасные вещи о Ямале. В нём есть что-то особенное. Если Хави позволил ему дебютировать в столь юном возрасте, то на это есть причина.  Я не знаю, чем их кормят родители, но это поколение… Они летают, как самолёты. Ямаль, Кубарси, Педри, Бальде и многие другие», - сказал Гвардиола журналистам.

Напомним, что сборная Испании в финале Евро-2024 обыграла Англию со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Ламин Ямаль ещё теги
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