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Гвардиола допустил уход топ-игрока из «Манчестер Сити» после публичного недовольства

30 Июля 2024 • 15:15 Комментировать

Нападающий Хулиан Альварес не стал скрывать, что его не устраивает количество игрового времени в больших матчах «Манчестер Сити». Комментарий по этому поводу дал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Будем ли мы искать замену Альваресу? Я не думаю о замене. Я знал, что он думает. Как только он закончит думать, то его агент позвонит директору, и мы посмотрим, что произойдёт.  Я знаю, что Альварес хочет играть в важных матчах, но и другие футболисты хотят того же. У нас 18 или 19 игроков хотят выходить на поле в важных играх. Давайте подождём, что он нам скажет», - сообщил Гвардиола журналистам.

Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего Хулиана Альвареса в 90 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хулиан Альварес ещё теги
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